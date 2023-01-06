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    The Guardian рассказал о передаче миллиардов Романа Абрамовича его детям

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    Российский миллиардер Роман Абрамович переписал как минимум 10 своих трастовых фондов, контролирующих активы стоимостью в несколько миллиардов. Об этом 6 января сообщило британское издание The Guardian.

    Издание со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении журналистов документы рассказывает, что контроль над трастами в 2022 году получили дети бизнесмена. Процесс передачи был запущен в начале феврале — за несколько недель до начала конфликта на Украине

    Семеро детей Абрамовича, по подсчетам The Guardian, стали бенефициарами трастов, стоимость которых журналисты оценивают в сумму не менее 4 млрд долларов, включая недвижимость, личные самолеты, вертолеты и яхты.

    Состояние российского миллиардера Романа Абрамовича Bloomberg оценивает в 7,9 млрд долларов, а Forbes — в 8,7 млрд долларов.

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