Вооруженные силы Украины вошли в топ-15 сильнейших армий мира, который ежегодно составляют эксперты веб-сайта Global Firepower. В этом году Украина закрепилась на 15-й позиции в рейтинге, поднявшись на семь пунктов с 22-й строки, которую занимала в 2022 году, и обошла Саудовскую Аравию, Испанию, Польшу, Вьетнам, Израиль, Иран и Австралию.

По мнению экспертов Global Firepower, «Украина увеличила свой индекс GFP за текущий год в результате ее реакции, финансовой и материальной поддержки со стороны Запада и введения новых ключевых категорий, которые улучшают ее общее место в списке».