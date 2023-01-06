Вооруженные силы Украины вошли в топ-15 сильнейших армий мира, который ежегодно составляют эксперты веб-сайта Global Firepower. В этом году Украина закрепилась на 15-й позиции в рейтинге, поднявшись на семь пунктов с 22-й строки, которую занимала в 2022 году, и обошла Саудовскую Аравию, Испанию, Польшу, Вьетнам, Израиль, Иран и Австралию.
По мнению экспертов Global Firepower, «Украина увеличила свой индекс GFP за текущий год в результате ее реакции, финансовой и материальной поддержки со стороны Запада и введения новых ключевых категорий, которые улучшают ее общее место в списке».
Тем не менее специалисты не исключают, что 2023 год станет для ВСУ критическим и выявит слабые стороны затяжного конфликта с более крупной соседней державой.
Российская армия уже несколько лет стабильно остается на второй строчке рейтинга, однако, по мнению экспертов Global Firepower, боевые действия на Украине продемонстрировали «ключевые ограничения военного потенциала России», которая может уступить позиции Китаю, сохраняющему стабильные силы в основных категориях и благодаря его глобальному финансовому охвату.