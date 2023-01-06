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    Где бесплатно покататься на беговых лыжах в Петербурге. «Фонтанка» показывает три площадки

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
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    Снегопад, обрушившийся на Петербург в минувшие дни, для любителей беговых лыж стал благодатным. В пятницу, 6 января, в городе уже заработали три из шести популярных площадок для катания.

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    Парк 300-летия Петербурга

    Работает. Напомним, что освещение на трассе парковое, поэтому для катания в вечернее время лучше приходить с фонариком. Время работы: 9.00–22.00.

    Удельный парк

    Работает. Освещение парковое. Время работы: 9.00–22.00.

    Елагин остров

    Снега достаточно, энтузиасты уже проложили лыжню и катаются, рассказали в администрации парка. Можно прийти со своим снаряжением, либо взять инвентарь в пункте проката. Время работы: 11:00–19:00 пн-вс.

    Лыжную прогулку в Таврическом саду, Московском парке Победы и парке «Сосновка» пока придется отложить — посещение для лыжников временно приостановлено.

    Узнать подробную информацию о состоянии лыжных трасс в Петербурге можно в чат-боте комитета по физкультуре и спорту.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

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