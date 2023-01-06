Умер известный итальянский футболист и тренер Джанлука Виалли

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» и лондонского «Челси» Джанлука Виалли скончался в возрасте 58 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. О смерти известного итальянского экс-футболиста 6 января сообщает Sky Sports.

Онкологическое заболевание у Виалли было диагностировано в 2017 году, а затем подтверждено в 2021 году, вскоре после триумфа сборной Италии на Евро-2020.



Он оставил свою работу в Италии в декабре, сославшись на необходимость лечения от болезни.



Джанлука Виалли выступал за «Кремонезе», «Сампдорию» и «Ювентус», прежде чем присоединиться к «Челси» в 1996 году. В 1998 году он стал игроком — тренером «синих» после ухода Рууда Гуллита и в том же году привел клуб к победе в Кубке Лиги, став также обладателем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА.

