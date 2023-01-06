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    COVID-19

    Петербург вновь обогнал Москву по госпитализациям с COVID-19

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    Петербург занял первое место в числе регионов с самой высокой госпитализацией заразившихся коронавирусом за сутки, сообщает федеральный оперштаб.

    По состоянию на 6 января, по России с COVID-19 госпитализировано 673 человека — на 6,7% меньше, чем накануне, 5 января. Из них в петербургские больницы попали 133 заболевших, в Москве — 132.

    Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили по стране 3 439, из них — 1 156 в Москве и 387 — в Петербурге. С подтвержденным диагнозом скончался 41 человек: 14 в столице и 2 в городе на Неве.

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