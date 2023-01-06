Жителям многоэтажки на севере Петербурга на головы полился кипяток

Жильцов третьей парадной в доме 45, к. 1, на Заречной улице в Парголово в пятницу утром, 6 января, разбудил шум льющейся воды. Выглянув в коридор, люди пришли в ужас — по полу первого этажа разлился кипяток.

Вода лилась потоками прямо из потолочных светильников и по стояку, заливая лифт и почтовые ящики. Очевидцы записали произошедшее на видео и опубликовали в соцсетях.

«Вот такой подарок от УК на Новый год. Опять сидеть без горячей воды непонятно сколько, и ещё и без лифтов, скорей всего, столько же», — посетовали очевидцы.

