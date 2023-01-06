Жителям многоэтажки на севере Петербурга на головы полился кипяток

Жильцов третьей парадной в доме 45, к. 1, на Заречной улице в Парголово в пятницу утром, 6 января, разбудил шум льющейся воды. Выглянув в коридор, люди пришли в ужас — по полу первого этажа разлился кипяток.
Вода лилась потоками прямо из потолочных светильников и по стояку, заливая лифт и почтовые ящики. Очевидцы записали произошедшее на видео и опубликовали в соцсетях.
«Вот такой подарок от УК на Новый год. Опять сидеть без горячей воды непонятно сколько, и ещё и без лифтов, скорей всего, столько же», — посетовали очевидцы.
В управляющей компании «Эксплуатация ГС СПб» «Фонтанке» ответили, что об аварии уже знают.
«На месте работают сантехники, делают все возможное, извините», — сообщили там, отметив, что точные сроки устранения протечки назвать затрудняются.
По данным диспетчера УК, авария оставила без воды жильцов 3, 5 и 6-й парадных в доме на Заречной, 45, к. 1, улице Николая Рубцова, 12, 5-я парадная, и улице Федора Абрамова, 4, 4-я парадная.
Пострадавшие жильцы дома на Заречной улице рассказали «Фонтанке», что подобные протечки случаются регулярно.
«Дом по адресу: Заречная, 45, корпус 2, за последние 1,5 года перенес более 70 аварий. Воду отключают каждую неделю в различных парадных. В моем случае авария была в 5-й парадной 1 января, нам отключили горячую воду и включили только часов в 19 2 января. И вчера случилась авария в 6-й парадной и отключили в 5-й и 6-й одновременно, со вчерашнего вечера и до сих пор воды нет. Потом еще случился потоп в 3-й парадной на 2-м этаже сегодня утром», — сообщила Татьяна.
По словам женщины, жильцы уже писали в прокуратуру, но там ответили только, что сделают перерасчет, а аварии как были, так и есть.