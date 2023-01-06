Подбитый самолёт, 250 угнанных машин и столкновения на улицах. Как задерживали наркобарона в Мексике

Задержание мексиканского наркобарона Овидио Гусмана Лопеса в городе Кульякане (штат Синалоа) привело к массовым столкновениям на улицах, гибели и ранению людей. Кроме этого, во время спецоперации было угнано 250 автомобилей, подбиты два вертолета и самолет.

Как стало известно утром 6 января, задержание Гусмана Лопеса происходило поздно вечером накануне. Наркобарон был доставлен в Мехико военным самолетом, его поместили в тюрьму строгого режима, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на минобороны Мексики.

Сразу после задержания на улицах Кульякана начались перестрелки, некоторые дороги были заблокированы горящими автомобилями. Местные власти обратились к жителям с просьбой не покидать дома и отменили занятия в школах.



По данным радио Formula, во время задержания Гусмана Лопеса пострадали не менее семи сотрудников правоохранительных органов. Губернатор Рубен Роча Мойя сообщил, что во время столкновений полиции и армии с боевиками погибли 10 человек, ранения получили не меньше 29 человек.