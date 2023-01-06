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    Подбитый самолёт, 250 угнанных машин и столкновения на улицах. Как задерживали наркобарона в Мексике

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    Задержание мексиканского наркобарона Овидио Гусмана Лопеса в городе Кульякане (штат Синалоа) привело к массовым столкновениям на улицах, гибели и ранению людей. Кроме этого, во время спецоперации было угнано 250 автомобилей, подбиты два вертолета и самолет.

    Как стало известно утром 6 января, задержание Гусмана Лопеса происходило поздно вечером накануне. Наркобарон был доставлен в Мехико военным самолетом, его поместили в тюрьму строгого режима, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на минобороны Мексики.

    Сразу после задержания на улицах Кульякана начались перестрелки, некоторые дороги были заблокированы горящими автомобилями. Местные власти обратились к жителям с просьбой не покидать дома и отменили занятия в школах.

    По данным радио Formula, во время задержания Гусмана Лопеса пострадали не менее семи сотрудников правоохранительных органов. Губернатор Рубен Роча Мойя сообщил, что во время столкновений полиции и армии с боевиками погибли 10 человек, ранения получили не меньше 29 человек.

    Газета El Milenio пишет о повреждении попаданием из крупнокалиберного оружия двух вертолетов. А при посадке в аэропорту Кульякана был подбит турбовинтовой самолет.

    «Коммерсантъ» отмечает, что задержание произошло перед встречей лидеров Канады, Мексики и США в Мехико, которая запланирована на 10 января.

    Овидио Гусман Лопес — сын наркобарона, главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (Коротышка). Он был задержан в 2019 году и передан властям США. Американский суд приговорил Коротышку к пожизненному заключению. Вашингтон также требует экстрадиции Овидио Гусмана Лопеса по обвинению в преступном сговоре для распространения наркотиков.

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