    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -10

    0 м/с, штиль

    770мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.34eur75.66

    На Сиреневом бульваре «Лада Калина» сбила подростка. Он в больнице

    2075
    3 комментария

    Сотрудники полиции проводят проверку после ДТП с участием подростка в Выборгском районе Петербурга.

    Как сообщили «Фонтанке» 6 января в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне около 18:50 у дома 10 по Сиреневому бульвару 33-летний водитель автомобиля «Лада Калина» совершил наезд на 13-летнего подростка. Несовершеннолетний переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

    В результате ДТП мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

    Сейчас полиция устанавливает детали произошедшего.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close