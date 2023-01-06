На Сиреневом бульваре «Лада Калина» сбила подростка. Он в больнице

Сотрудники полиции проводят проверку после ДТП с участием подростка в Выборгском районе Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» 6 января в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне около 18:50 у дома 10 по Сиреневому бульвару 33-летний водитель автомобиля «Лада Калина» совершил наезд на 13-летнего подростка. Несовершеннолетний переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Сейчас полиция устанавливает детали произошедшего.