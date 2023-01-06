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    Видеоновости «Фонтанки»

    Герои «Фонтанки». Упсала-цирк — берегите хулиганов

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    «Фонтанка.ру»

    Виктория Зозуля когда-то пришла в Упсала-цирк, что называется, за компанию. А теперь она обучает новых воспитанников азам циркового искусства. Ведь это — первый и единственный в мире цирк для хулиганов.

    Здесь не переделывают трудных детей, не воспитывают зрителей и никого, конечно же, не дрессируют — животных здесь, как и в лучших современных цирках, нет. Зрителя «берут» харизмой артистов и историей, которую рассказывают со сцены. В 2022 году Упсала-цирк представил новый спектакль «45» — именно столько минут длится урок в школе. Концепцию и сценарий придумывали сами юные циркачи. Буллинг, невкусная еда в школьной столовке, Пушкин, оказывается, не всем нравится, а учить его все равно заставляют, и вдобавок ты обязан уважать учителя «по умолчанию», а он тебя — нет. И это не «подростковый бунт», а глубокое и искреннее высказывание, которое становится возможным, потому что Упсала-цирк учит ребенка делать выбор в пользу себя. И так — с 2000 года, вопреки всем сложностям, кризисам и проблемам.


    Дети здесь проходят пятилетнее обучение. Начинают с освоения трюков, а заканчивают индивидуальным номером. На первый курс принимают около 40 человек из кризисных центров и коррекционных школ. До выпускного доходят не все. Не каждый из воспитанников выберет цирк своей профессией. Но не это основная цель. Упсала-цирк меняет жизненные сценарии воспитанников, а в последние два непростых для всех нас года стал настоящей психотерапией для своих зрителей.

    «Фонтанка» рассказывает о петербуржцах и гостях города, которые вписали свое имя в историю Северной столицы

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