Герои «Фонтанки». Упсала-цирк — берегите хулиганов

Виктория Зозуля когда-то пришла в Упсала-цирк, что называется, за компанию. А теперь она обучает новых воспитанников азам циркового искусства. Ведь это — первый и единственный в мире цирк для хулиганов.



Здесь не переделывают трудных детей, не воспитывают зрителей и никого, конечно же, не дрессируют — животных здесь, как и в лучших современных цирках, нет. Зрителя «берут» харизмой артистов и историей, которую рассказывают со сцены. В 2022 году Упсала-цирк представил новый спектакль «45» — именно столько минут длится урок в школе. Концепцию и сценарий придумывали сами юные циркачи. Буллинг, невкусная еда в школьной столовке, Пушкин, оказывается, не всем нравится, а учить его все равно заставляют, и вдобавок ты обязан уважать учителя «по умолчанию», а он тебя — нет. И это не «подростковый бунт», а глубокое и искреннее высказывание, которое становится возможным, потому что Упсала-цирк учит ребенка делать выбор в пользу себя. И так — с 2000 года, вопреки всем сложностям, кризисам и проблемам.

