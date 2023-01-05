В Саратовской области пациентка напала на фельдшера скорой

В городе Балаково Саратовской области пьяная пациентка напала на сотрудницу скорой помощи, следователи проводят проверку. Об этом 5 января сообщили в региональном управлении СК РФ в своем Telegram-канале.





По предварительной информации, женщина, находясь по месту своего проживания в квартире на Заречной улице, применила насилие в отношении фельдшера скорой помощи.

Министр здравоохранения региона Олег Костин уточнил, что нападавшая несколько раз ударила фельдшера скорой затылком о стенку, пострадавшую с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и раной затылка госпитализировали в больницу.

