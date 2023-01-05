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    В Саратовской области пациентка напала на фельдшера скорой

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    В городе Балаково Саратовской области пьяная пациентка напала на сотрудницу скорой помощи, следователи проводят проверку. Об этом 5 января сообщили в региональном управлении СК РФ в своем Telegram-канале.


    По предварительной информации, женщина, находясь по месту своего проживания в квартире на Заречной улице, применила насилие в отношении фельдшера скорой помощи.

    Министр здравоохранения региона Олег Костин уточнил, что нападавшая несколько раз ударила фельдшера скорой затылком о стенку, пострадавшую с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и раной затылка госпитализировали в больницу.

    После произошедшего глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения сотрудника скорой помощи.

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