Туман у «Авроры» и горящие огни. Вот как выглядит Петербург перед Рождеством

В ночь, которая предшествует рождественской, Петербург накрыл туман. Фотограф «Фонтанки» прогулялся по вечернему городу и посмотрел, как сейчас выглядит стрелка Васильевского острова, крейсер «Аврора» и Эрмитаж.
Температура на улице стремится к минус десяти, и людей на улице уже не так много. Те, кто все же вышел прогуляться, одеты по-зимнему тепло. Шапки и шарфы — все на месте, мамы могут не переживать. Согревает жителей города уже включенная праздничная иллюминация, и особенно хорошо это видно по елке у здания Биржи и гирляндам у Зимнего дворца.