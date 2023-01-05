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    Туман у «Авроры» и горящие огни. Вот как выглядит Петербург перед Рождеством

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    В ночь, которая предшествует рождественской, Петербург накрыл туман. Фотограф «Фонтанки» прогулялся по вечернему городу и посмотрел, как сейчас выглядит стрелка Васильевского острова, крейсер «Аврора» и Эрмитаж.

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    Температура на улице стремится к минус десяти, и людей на улице уже не так много. Те, кто все же вышел прогуляться, одеты по-зимнему тепло. Шапки и шарфы — все на месте, мамы могут не переживать. Согревает жителей города уже включенная праздничная иллюминация, и особенно хорошо это видно по елке у здания Биржи и гирляндам у Зимнего дворца.

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