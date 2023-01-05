В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с Эрдоганом

Президент Владимир Путин провел в четверг, 5 января, со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом телефонный разговор. Его подробности опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава Турции обозначил готовность к посредничеству по урегулированию конфликта на Украине. Президент Владимир Путин подтвердил, что Россия открыта к серьезному диалогу, но при выполнении киевскими властями неоднократно названных требований и при учете новых территориальных реалий.

Также речь зашла о расширении торгово-экономических связей и реализации совместных проектов — газового хаба и АЭС «Аккую». Речь зашла и о «зерновой сделке», главы государств обсудили разблокировку поставок продовольствия и удобрений из России.