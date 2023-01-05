Бастрыкин заинтересовался предполагаемой заменой петербургского сквера на автостоянку

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о застройке сквера в Приморском районе Петербурга под автостоянку. Информацию об этом 5 января опубликовала пресс-служба ведомства.
«Сейчас зеленая зона [рядом с домом 35 на Мебельной улице], по словам активистов, практически лишилась всех деревьев. Жильцы уверены, что в документах есть ошибка, поэтому направили соответствующее обращение председателю СК РФ Александру Ивановичу Бастрыкину», — уточняется в сообщении.
Глава Следкома поручил организовать проверку заместителю руководителя Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой. Проведение проверки поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.