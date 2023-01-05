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    Бастрыкин заинтересовался предполагаемой заменой петербургского сквера на автостоянку

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    Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о застройке сквера в Приморском районе Петербурга под автостоянку. Информацию об этом 5 января опубликовала пресс-служба ведомства.

    Фото: пресс-служба СК РФ
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    «Сейчас зеленая зона [рядом с домом 35 на Мебельной улице], по словам активистов, практически лишилась всех деревьев. Жильцы уверены, что в документах есть ошибка, поэтому направили соответствующее обращение председателю СК РФ Александру Ивановичу Бастрыкину», — уточняется в сообщении.

    Глава Следкома поручил организовать проверку заместителю руководителя Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой. Проведение проверки поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

    Фото: пресс-служба СК РФ

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