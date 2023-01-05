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    «Машинист применил экстренное торможение». Внедорожник не поделил дорогу в Угольную гавань с тепловозом

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    Внедорожник столкнулся с тепловозом по дороге в Угольную гавань. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    На график движения поездов авария не повлияла, сообщает 5 января пресс-служба Октябрьской железной дороги. Отмечается, что в 9:15 на станции Автово легковая машина выехала на железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым локомотивом.

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    «Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — добавляют в ОЖД.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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