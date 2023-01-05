«Машинист применил экстренное торможение». Внедорожник не поделил дорогу в Угольную гавань с тепловозом

Внедорожник столкнулся с тепловозом по дороге в Угольную гавань. По предварительным данным, никто не пострадал.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
На график движения поездов авария не повлияла, сообщает 5 января пресс-служба Октябрьской железной дороги. Отмечается, что в 9:15 на станции Автово легковая машина выехала на железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым локомотивом.
«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — добавляют в ОЖД.