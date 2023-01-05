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    Но только без флагов. Россиян допустили к участию в турнире Australian Open

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    Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) не будет отстранять спортсменов из России и Белоруссии от участия в играх Australian Open. Заявление организации накануне опубликовал Sydney Morning Herald.

    «Игроки из России и Беларуси могут участвовать в международных соревнованиях по теннису только в индивидуальном порядке — и без флагов или признания страны, — как и в случае с Открытым чемпионатом Австралии по теннису 2023 года», — говорится в сообщении Федерации тенниса. В этом же заявлении говорится, что организация продолжит оказывать поддержку Украине.

    Против участия россиян и белорусов в Australian Open выступил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко. Позицию федерации он назвал «беспринципной» и добавил, что собирается добиваться встречи с её главой Крейгом Тайли.

    Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет в городе Мельбурн с 16 по 29 января.

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