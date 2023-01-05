Уроженец Ленобласти погиб в Донбассе. Он ушел добровольцем осенью

Уроженец Кировского района Ленобласти Игорь Кошелев погиб в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом 5 января сообщила районная администрация.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой Народных Республик погиб наш земляк, настоящий патриот Кошелев Игорь Александрович», — говорится в сообщении администрации.
Там же сказано, что Кошелев окончил местную школу — Приладожскую. В 2002 году он переехал в Санкт-Петербург, а осенью 2022 года ушел добровольцем «для участия в СВО».