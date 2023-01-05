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    Боевые действия на Украине

    Уроженец Ленобласти погиб в Донбассе. Он ушел добровольцем осенью

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    Уроженец Кировского района Ленобласти Игорь Кошелев погиб в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом 5 января сообщила районная администрация.

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    «С глубоким прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой Народных Республик погиб наш земляк, настоящий патриот Кошелев Игорь Александрович», — говорится в сообщении администрации.

    Там же сказано, что Кошелев окончил местную школу — Приладожскую. В 2002 году он переехал в Санкт-Петербург, а осенью 2022 года ушел добровольцем «для участия в СВО».

    Фото: Администрация Кировского района ЛО

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