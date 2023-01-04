В Солнечном нашли место для Петра и Февронии

В поселке Солнечное (Курортный район Петербурга) продолжается возведение храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Уже установлены купола и электронный звонарь, проведен газ, подключают электроэнергию. Строительство должно быть закончено в 2024 году. Об этом 4 января сообщает пресс-служба Смольного.



Перед храмом планируется поставить памятник Петру и Февронии Муромским. Место выбрали священнослужители и сопредседатели попечительского совета вместе с губернатором города Александром Бегловым и председателем ЗакСа Александров Бельским, которые совершали рабочий объезд района.

