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    В Солнечном нашли место для Петра и Февронии

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    В поселке Солнечное (Курортный район Петербурга) продолжается возведение храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Уже установлены купола и электронный звонарь, проведен газ, подключают электроэнергию. Строительство должно быть закончено в 2024 году. Об этом 4 января сообщает пресс-служба Смольного.

    Перед храмом планируется поставить памятник Петру и Февронии Муромским. Место выбрали священнослужители и сопредседатели попечительского совета вместе с губернатором города Александром Бегловым и председателем ЗакСа Александров Бельским, которые совершали рабочий объезд района.

    Работы на Приморском шоссе начались 8 июля 2022 года, в праздник святых благоверных Петра и Февронии. К 19 августа было построено деревянное здание в стиле северного позднего русского модерна.

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