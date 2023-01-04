На пустых улицах Петербурга бьют скорые помощи

В среду две кареты скорой помощи попали в аварии в Петербурге 4 января, когда пробок на дорогах нет.
О одном происшествии «Фонтанке» рассказал очевидец Александр. Скорая и «Рено» столкнулись на перекрестке Лиговского проспекта и Курской улицы. «Проезду не мешают, но водитель скорой как-то умудрился сманеврировать, чтобы и не на трамвайных путях, и не на проезжей части», — пояснил свидетель.
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По предварительным данным, у «Рено» смят левый бок, а у скорой — передняя часть.
Кроме того, скорая и «Хендэ» не поделили Средний проспект Васильевского острова. Судя по кадрам в «ДТП и ЧП», авария не серьезная: машины просто притерлись.
В первой аварии никто не пострадал, а вторая не фиксировалась, рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области.