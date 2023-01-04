На пустых улицах Петербурга бьют скорые помощи

В среду две кареты скорой помощи попали в аварии в Петербурге 4 января, когда пробок на дорогах нет.



О одном происшествии «Фонтанке» рассказал очевидец Александр. Скорая и «Рено» столкнулись на перекрестке Лиговского проспекта и Курской улицы. «Проезду не мешают, но водитель скорой как-то умудрился сманеврировать, чтобы и не на трамвайных путях, и не на проезжей части», — пояснил свидетель.

