Судно из Петербурга «Принцесса Арктики» загорелось в мурманском порту

В мурманском порту 4 января тушили пожар на судне «Принцесса Арктики». Никто не пострадал, но с корабля эвакуировали семерых человек. По данным источника «Фонтанки», компания, владеющая судном, зарегистрирована в Петербурге.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, по предварительной версии, на судне шли сварочные работы. Ведомство организовало проверку.
Судно-рефрижератор находилось на 22-м причале в порту, возгорание зафиксировали на нижней палубе в третьем часу дня. Как отмечают в МЧС, пожар возник на площади 3 квадратных метра между трюмом и машинным отделением. На тушение ушло около часа, этим занимались 28 спасателей с девятью единицами техники.
«Мурманский вестник» пишет, что шестеро эвакуированных покинули корабль самостоятельно, а одного пришлось спасать.