ФВСР требует компенсацию за переход российского велогонщика Яковлева в сборную Израиля

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) согласует переход российского велогонщика, призера чемпионата мира Михаила Яковлева в сборную Израиля, если получит компенсацию. Об этом 4 января сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на главу организации Вячеслава Екимова.



«Каждый человек делает свой выбор, но считаем, что мы вправе рассчитывать на компенсацию за этот переход. Такая практика существует во всем мире. Компенсируйте нам определенную сумму за этого парня, и мы дадим авторизацию на участие в Олимпиаде. Мы как федерация выдвинули такие требования», — сказал он.

