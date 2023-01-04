Три человека пострадали в пожарах, которые произошли в Петербурге до рассвета

На юге Петербурга мужчина пострадал в постельном пожаре, а в центре двое сменили трехкомнатную квартиру на больничную палату.
Пожар на канале Грибоедова, видео ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 4 января, информация о возгорании в квартире дома на бульваре Новаторов, 18, поступила накануне в десять вечера. Дым шел из четырехкомнатной квартиры. В комнате площадью 12 квадратных метров горели постельные принадлежности. В кровати в это время был мужчина, его увезли в больницу. Пожар потушили за 20 минут.
А в два часа ночи загорелась трехкомнатная квартира в доме 27 по набережной канала Грибоедова. Выгорела обстановка на площади 16 квадратных метров. В больницу попали мужчина и женщина. Пожар потушили силами двух пожарных расчетов.