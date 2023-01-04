Среда джаза с Давидом Голощекиным: Frank Sinatra meets Count Basie

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Незабываемый голос Френка Синатры в сопровождении оркестра Каунта Бэйси.
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Незабываемый голос Френка Синатры в сопровождении оркестра Каунта Бэйси.
fontanka.ru
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