СМИ: Глава МИД Израиля передал послание Лаврову от Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу израильского МИД Эли Коэна передать его сообщение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Об этом со ссылкой на собственные источники 3 января сообщает газета Times of Israel.



Собеседник издания уточнил, что Блинкен просил Коэна передать сообщения России в телефонном разговоре.



При этом, отмечает газета, источник не стал раскрывать, о чём именно было это послание от госсекретаря США.



Ранее «Российская газета» сообщила, что 3 января Сергей Лавров в телефонном разговоре с израильским коллегой Эли Коэном обсуждал ситуацию на Украине.

