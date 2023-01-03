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    СМИ: Глава МИД Израиля передал послание Лаврову от Блинкена

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    Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу израильского МИД Эли Коэна передать его сообщение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Об этом со ссылкой на собственные источники 3 января сообщает газета Times of Israel.

    Собеседник издания уточнил, что Блинкен просил Коэна передать сообщения России в телефонном разговоре.

    При этом, отмечает газета, источник не стал раскрывать, о чём именно было это послание от госсекретаря США.

    Ранее «Российская газета» сообщила, что 3 января Сергей Лавров в телефонном разговоре с израильским коллегой Эли Коэном обсуждал ситуацию на Украине.

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