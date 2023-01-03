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    В Белгородской области часовой прострелил ногу местному жителю

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    Белгородские медики оказывают помощь местному жителю, который в тяжёлом состоянии поступил в больницу с ранением ноги. В него стрелял часовой, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

    «Произошло ЧП. Местный житель Борисовского района получил огнестрельное ранение в ногу. Мужчина доставлен в ближайшую больницу, Грайворонскую ЦРБ, в тяжёлом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается, — написал Гладков в Telegram 3 января. — На данный момент известно, что мужчина не остановился на предупреждение часового».

    Почему мужчина вдруг оказался в приграничном районе и зачем сам пошёл к военным, по словам губернатора, будут разбираться следственные органы, ФСБ и Министерство обороны РФ. А жителям рекомендовал воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.

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