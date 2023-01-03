Автобус оказался в «сэндвиче» из грузовиков под Петербургом. Пострадали два пассажира

Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса на Волхонском шоссе.
Как сообщает 3 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на 14-м километре трассы около половины второго дня.
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По предварительной информации, 49-летний водитель КАМАЗа съехал с КАД в сторону Киевского шоссе и на скорости врезался в остановившийся автобус МАЗ 147-го маршрута. Автобус остановился, чтобы пропустить выезжавшую с прилегающей территории «Сканию» с полуприцепом. В итоге МАЗ столкнулся и с ней.
В результате аварии водитель КАМАЗа и двое пассажиров автобуса были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.