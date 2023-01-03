    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, с-в

    756мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    Президент UFC ударил жену. Он годами говорил, что на девушек нельзя поднимать руку

    3423
    5 комментариев

    Президент UFC Дэйна Уайт, годами говоривший, что тем, кто поднимает руку на девушек, нет оправдания, и применявший самые жесткие дисциплинарные санкции к бойцам, избивающим женщин, избил собственную жену. Конфликт сняли на видео очевидцы, пишет TMZ.

    Как сообщает издание 3 января, все произошло в переполненном ночном клубе Кабо-Сан-Лукас в Мексике. Глава UFC вместе с женой Энн Уайт встретил Новый год, но в какой-то момент она дала ему пощечину. Дэйна Уайт ответил ей тем же. Разнять пару менее чем за минуту удалось друзьям. Но посетители успели снять все на видео.

    Дэйна Уайт уже прокомментировал инцидент TMZ. По его словам, перед случившимся они оба с женой много выпили, но это не оправдание для физического насилия. «Вы слышали, как я годами говорил: «У парня никогда не было оправдания, чтобы прикоснуться к женщине», и теперь я говорю об этом на TMZ», — сказал он журналистам.

    По его словам, они с супругой уже извинились друг перед другом и обсудили ссору со своими тремя детьми.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close