Президент UFC ударил жену. Он годами говорил, что на девушек нельзя поднимать руку

Президент UFC Дэйна Уайт, годами говоривший, что тем, кто поднимает руку на девушек, нет оправдания, и применявший самые жесткие дисциплинарные санкции к бойцам, избивающим женщин, избил собственную жену. Конфликт сняли на видео очевидцы, пишет TMZ.
Как сообщает издание 3 января, все произошло в переполненном ночном клубе Кабо-Сан-Лукас в Мексике. Глава UFC вместе с женой Энн Уайт встретил Новый год, но в какой-то момент она дала ему пощечину. Дэйна Уайт ответил ей тем же. Разнять пару менее чем за минуту удалось друзьям. Но посетители успели снять все на видео.
Дэйна Уайт уже прокомментировал инцидент TMZ. По его словам, перед случившимся они оба с женой много выпили, но это не оправдание для физического насилия. «Вы слышали, как я годами говорил: «У парня никогда не было оправдания, чтобы прикоснуться к женщине», и теперь я говорю об этом на TMZ», — сказал он журналистам.
По его словам, они с супругой уже извинились друг перед другом и обсудили ссору со своими тремя детьми.