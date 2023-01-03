Президент UFC ударил жену. Он годами говорил, что на девушек нельзя поднимать руку

Президент UFC Дэйна Уайт, годами говоривший, что тем, кто поднимает руку на девушек, нет оправдания, и применявший самые жесткие дисциплинарные санкции к бойцам, избивающим женщин, избил собственную жену. Конфликт сняли на видео очевидцы, пишет TMZ.

Как сообщает издание 3 января, все произошло в переполненном ночном клубе Кабо-Сан-Лукас в Мексике. Глава UFC вместе с женой Энн Уайт встретил Новый год, но в какой-то момент она дала ему пощечину. Дэйна Уайт ответил ей тем же. Разнять пару менее чем за минуту удалось друзьям. Но посетители успели снять все на видео.