«Овнов ждет успех»: почему мы верим в гороскопы, а они сбываются — говорим с психологом

Гороскопы так популярны, потому что в них знаки зодиака описаны с положительной стороны Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





«Сегодня Овнов ждет успех на работе, а Девам нужно быть ближе к своей второй половинке». Но это не астрологические прогнозы, а психологическая статья, в которой психолог-консультант Екатерина Королева рассказывает, почему мы верим в гороскопы и как это может нам помогать или, наоборот, вредить.

Практикующий психолог Екатерина Королева объяснит, почему люди верят в гороскопы Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Екатерина работает психологом три года, полтора года проработала в кризисном центре для подростков. Сейчас специалист ведет онлайн-консультации, на которых помогает подросткам и взрослым.

Почему мы верим в гороскопы?

Психолог считает, что мы верим в предсказания гороскопов, потому что описание наших знаков зодиака состоит в основном из положительных факторов.

— И даже все советы в гороскопах дельные. Будьте аккуратнее на дорогах, будьте теплее к своей половинке или избегайте ссор, — продолжает Екатерина. — Я думаю, что эти советы можно использовать всегда, везде и абсолютно ко всем людям. И чаще всего бывает, что предсказания в гороскопах сбываются. Человек, услышавший какое-то предсказание в гороскопе, как будто программирует себя на это и притягивает определенные события к себе.



Советы гороскопов иногда могут быть полезны Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Специалист приводит пример: человек, ехавший с утра в машине, услышал по радио: «Сегодня ваш день. Сегодня вам повезет!» Таким образом он настраивает себя замечать только положительные моменты сегодняшнего дня.



— Есть такое мнение, что верить в гороскопы — это некая нотка психотерапии, — улыбается психолог.

Гороскопы сейчас — это способ изучения мира или развлечение? — Я очень хочу верить в то, что многие люди знают и понимают, что астрология — это лженаука. Это донаучные исследования, попытка понять мир. Сейчас же у нас много научных исследований, которые отвечают на все вопросы. И гороскопы, и астрология остались как виды развлечения, любопытства и, может быть, как некая надежда услышать что-то хорошее, — отвечает Екатерина.



Какие психологические выгоды есть у людей, читающих гороскопы В вере в гороскопы есть психологические выгоды, которые могут как помогать человеку, так и вредить ему.

— Есть три главные [выгоды]. Первая — снятие ответственности за свои слова, поступки, принятие решений. Наверное, слышали все, [когда люди говорят про себя]: «Я не упертый, я просто Овен. Ну что я могу с этим сделать? Я таким родился». Или: «Я не обидчивый, я просто Рыбы». Например, бывает такое: девушка в долгих отношениях с мужчиной — и вдруг происходят ссоры, недопонимания, она не знает, что с этим делать. Идет она в гороскопы, конечно же, открывает совместимость знаков зодиака: «Ага, несовместимы, значит, мы расстаемся». Тем самым снимая с себя ответственность за принятое решение, — рассказывает психолог.



Екатерина отмечает, что человеку легче жить, когда за него всё решено и понятно, куда идти и что делать. У людей, следующих гороскопам, появляются мысли, что их жизнь зависит от расположения звезд, судьбы, а не от них самих.

Психолог говорит, что человек читает гороскопы, чтобы справиться с тревогой и познакомиться с самим собой Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





— Вторая очень важная выгода — это снятие тревоги, — продолжает специалист. — Мы все хотим знать, что нас ждет в будущем. И гороскопы как будто предупреждают о чем-либо, предсказывают будущее. Тем самым мы плюс-минус знаем, чего ждать, мы уже к этому готовы. Как будто гороскопы дают некую определенность.



По словам психолога, человек в определенности чувствует себя комфортно и спокойно. В состоянии «Я знаю, что меня ждет» тревога снимается. Чувство же неопределенности для нас невыносимо.

— И третье — про идентичность. К сожалению, не все люди могут ответить на вопросы «кто я?», «что я?». И эти ответы они могут найти в гороскопах, где написано, за кого выходить замуж, кого брать в друзья, какой вид деятельности подходит. И как будто человек начинает понимать, кто он такой.

Гороскопы читают только неуверенные в себе люди? Психолог крайне не согласна с мнением, что в гороскопы верят неуверенные в себе люди.

— Я думаю, что это больше про человека, у которого отсутствует опора на самого себя. Человек должен опираться на себя — сам для себя поддержка. Когда этого нет, то хочется верить во что-то другое. Можно сказать, что человек находится в замешательстве, в состоянии неопределенности, когда он не знает, что делать. И он хочет, чтобы его кто-то направил. Когда человек не может сам себя направить, гороскопы становятся его опорой, как поддержка, — размышляет Екатерина Королева.



Психотерапия, по мнению Екатерины, действенный способ, который поможет человеку опираться на свои желания, совершать поступки и искать поддержку в себе.

Почему людям стыдно признаться, что они читают гороскопы? — Может быть стыдно? — задумывается психолог. — Очень много критиков на тему гороскопов. Кто-то действительно критикует людей, которые верят в гороскопы, называет их тупыми, [говорит] про мистическое мышление: «Ну что ты как ребенок?» Я думаю, что человеку действительно стыдно, он не готов получить эту критику, не готов с ней бороться.

— Как страх непринятия?

— Конечно, — отвечает на вопрос корреспондента Екатерина Королева.

Можно ли психотерапию заменить гороскопами? Психолог говорит, что заменить психотерапию гороскопами нельзя, несмотря на то, что многим людям они помогают справиться с тревожностью. И отмечает, что самый распространенный запрос в психотерапии сейчас — работа с тревогой.



Гороскопы помогают работать с тревогой, но при этом не заменяют психотерапию Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





— Люди приходят к психологам, психотерапевтам за помощью, чтобы прийти в нормальное, стабильное, уравновешенное состояние. И с этим запросом психотерапия работает на ура. Так же и гороскопы, как я уже сказала, снимают тревогу, давая определенность. Может, она и не верная, но как временная таблетка — снимает симптомы, — сравнивает Екатерина.

Психотерапия, по словам специалиста, долгий процесс, который помогает прийти в стабильное состояние, не снимая симптомы, а прорабатывая причины тревоги и других тяжелых психологических состояний.



— [В процессе работы с психологом] мы меняем мировосприятие и отношение к себе, учимся брать на себя ответственность. Опять же, про идентичность. Гороскоп может дать идентичность человеку, но она не всегда верная, придуманная кем-то.

Екатерина Королева поделилась историями из практики: приходят клиенты, которые не знают, куда пойти учиться, кем пойти работать, и пытаются с помощью психологии ответить на вопросы о себе.



Люди не хотят сталкиваться с критикой, поэтому боятся признаться, что верят в гороскопы Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





— Если в гороскопе дают указания: «Водолеи — творческие», — окей, [человек думает, что] он творческий. А вдруг нет? В психотерапии ты сам приходишь к пониманию себя. Психотерапевт, психолог не говорит, какой ты. Это как некая мать, которая направляет. Если гороскоп — это лжемать, которая дает инструкцию, картинку [жизни], то психотерапия — это мать, которая берет за ручку и помогает пройти путь [поиска себя] вместе, — приводит пример психолог.



Екатерина отмечает, что каждый человек уникален и его определяет не дата рождения, а жизненный опыт, через который он прошел.

Почему люди чаще обращаются к астрологам, чем к психологам? Если сравнить цены на разовые услуги астролога и психолога, они не будут сильно отличаться.

— Процесс психотерапии сложный и тяжелый. Я всегда предупреждаю клиентов на первых консультациях, что это тяжелая работа над собой, она совсем не про радость. Вам будут сниться страшные сны, возможно, вам станет еще хуже. [Психологическая травма] — это как плохо зажившая ранка, которую нужно вскрыть, обработать. Пережить всё заново и эту боль проживать. Ну кому хочется возвращаться туда, где больно? Мы так устроены: идем туда, где проще. К гадалкам и астрологам мы не ходим каждый день, а ходим по запросам. А психотерапия так не работает, что ты пришел, один раз спросил и ушел. Это долгий постоянный процесс, и не все готовы вкладываться в него эмоционально, не все готовы продолжать долго ходить [к специалисту]. И если к астрологам мы сходим, заплатим одну цену, то к психологу платишь за каждую консультацию. Не так выгодно получается, — говорит Екатерина Королева.



Екатерина Королева рассказала, что не верит в гороскопы, но из интереса может почитать, что советуют звезды ее знаку зодиака Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Девушка добавляет, что гороскопы, в отличие от психотерапии, забирают связь с реальностью и уводят в лживую положительную сторону.

— Я вообще нисколько не против, чтобы люди верили в гороскопы, но сохраняли адекватность. Чтобы это было не так: «Я живу по гороскопам, по предсказаниям». [А так:] «Это имеет для меня значение, но небольшое». Если говорить про гадалок, то это у меня вызывает раздражение и очень много негатива. Не дай бог ходить к гадалкам! Гадалки — это манипуляторы, и с ними легко слиться в созависимые отношения.



В конце интервью Екатерина Королева посоветовала читателям относиться к гороскопам с позиции: «На Бога надейся, а сам не плошай».