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    ГЭТ восстанавливает движение после схода вагона трамвая на севере Петербурга

    1991
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    Сотрудники «Горэлектротранса» убрали сошедший с рельсов вагон трамвая № 100 на севере Петербурга.

    Как сообщили в пресс-службе предприятия 3 января, на месте работают оперативные службы, чтобы в скорейшем времени восстановить движение на этом участке.

    «В данный момент трамваи едут до Суздальского», — отметили в «Горэлектротрансе».

    «Фонтанка» писала, что инцидент произошел у остановки трамваев у дома 86 по проспекту Просвещения. Трамвай не только сошел с рельсов, но и пробил ограждение. Никто не пострадал.

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