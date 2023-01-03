ГЭТ восстанавливает движение после схода вагона трамвая на севере Петербурга

Сотрудники «Горэлектротранса» убрали сошедший с рельсов вагон трамвая № 100 на севере Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе предприятия 3 января, на месте работают оперативные службы, чтобы в скорейшем времени восстановить движение на этом участке.

«В данный момент трамваи едут до Суздальского», — отметили в «Горэлектротрансе».

«Фонтанка» писала, что инцидент произошел у остановки трамваев у дома 86 по проспекту Просвещения. Трамвай не только сошел с рельсов, но и пробил ограждение. Никто не пострадал.