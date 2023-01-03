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    Воры навестили дом петербургского пенсионера в поселке Свердлова и ушли почти миллионерами

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    Полиция Всеволожского района возбудила уголовное дело по статье «Кража» после того, как к ним пришел 59-летний житель Петербурга.

    Мужчина праздновал Новый год в городе, а когда вернулся утром 2 января в поселок Свердлова, то понял, что домик навестили нежданные гости, стало известно «Фонтанке» 3 января.

    Воры, по предварительной информации, попали в дом, отжав стеклопакет окна. После этого они нашли сейф и вскрыли его. Там, по словам пострадавшего, было полмиллиона рублей, ювелирные украшения, а также две пары часов.

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