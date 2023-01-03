Как расти в кризис: опыт пяти предпринимателей Петербурга

«Фонтанка» собрала истории пяти предпринимателей, которые с февраля 2022 года не только не опустили руки и не поплыли по общему невеселому течению, но и смогли увеличить обороты и расширить бизнес. Они работают в разных сферах: фудтехе, автоиндустрии, производстве дизайнерской мебели, выпуске косметики и продаже модной одежды.

Бизнесмены рассказали, с какими проблемами столкнулись после введения санкций, как смогли их решить, благодаря чему предприятия растут в кризис и как будут развиваться дальше.

Бренд микромаркетов

Микромаркет — это холодильник с готовой едой и продуктами из магазина. Такие аппараты стоят, например, в петербургских бизнес-центрах: их можно открыть с помощью приложения, взять нужный товар и расплатиться телефоном.



В феврале часть подрядчиков Foodey, одного из бизнесов по доставке и обслуживанию микромаркетов, отказывалась отгружать продукцию. «Поставщики вели себя по примеру 98-го года, когда старались перевести цены в доллары и говорили, что если он вырос на столько-то, значит, и товар должен подорожать на столько», — рассказывает основатель компании Андрей Беляев. Задержки поставок длились как минимум два месяца, пока к концу весны не стабилизировался курс рубля.



Несмотря на вызванные кризисом проблемы, в фирме выросли обороты — в два с половиной раза в сравнении с прошлым годом. Чистая прибыль составляет около 20 % от всех вложенных средств.

Есть несколько причин для роста, о которых рассказал Андрей. Во-первых, сравнялась наценка на еду в автоматах и обычных магазинах. Сотруднику бизнес-центра оказывается удобнее купить еду в аппарате, чем взять ее в супермаркете по такой же цене. Во-вторых, компания производит и продает собственную еду без ресторанных наценок на зарплату официантам и аренду помещения. Она готовит блюда на одной большой кухне и развозит ее по автоматам.

Компания повысила лояльность, так как не поднимала цены в период обвала рубля, а продавала остатки по старой стоимости: «Мы остались на рынке с клиентами, потому что не стали никому выкручивать руки, а наши конкуренты лишились мест и продаж. Потом через несколько месяцев, как мы и прогнозировали, все утихло».



Раньше бизнес пользовался услугами приложения-партнера, но сейчас создает собственное приложение — его больше полугода разрабатывают российские программисты. Компания планирует добавить функции для аналитики, которыми смогут пользоваться подключенные к системе предприниматели: узнавать, какие товары покупают чаще, анализировать поведение клиентов и прогнозировать выручку. Приложение стало уже отдельным стартапом. Оно на финальной стадии перед запуском и ищет банк, который займется эквайрингом.

Автосервисы самообслуживания



В автосервисе самообслуживания можно арендовать подъемник, инструменты, расходники и починить машину самому. Обычно такой услугой пользуются водители без своего гаража или самозанятые мастера. Одна из нескольких петербургских компаний, которая работает в этой сфере — «АвтоРемЦех». Сейчас у нее два филиала — первый открылся в ноябре 2021-го года.



«После февраля мы столкнулись со сложностями в логистике, большой волатильностью валютного курса весной, общим падением автомобильного рынка, ростом стоимости товаров и комплектующих, снижением покупательской способности — в общем-то стандартный по нынешним временам набор», — рассказывает гендиректор Юлия Иркова. Оборудование для второго филиала компания закупила еще в декабре 2021: тогда поставщики закрывали год и предлагали хорошие условия.

Это помогло переждать экономический шок: «Весной мы не поддались ажиотажу, дождались стабилизации ситуации на рынке (при этом высокий или невысокий курс валюты не так важен, как его стабилизация) и закупали оборудование для третьего филиала по адекватной цене». Вторая локация открылась летом этого года, и предприятие готовит к запуску третью точку — для него уже подобрали помещение и купили оборудование. Дальше бизнес будет расширяться и открывать новые точки с помощью франчайзинга. В компании осознают проблему падающего покупательского спроса, но смотрят на будущее оптимистично: их концепция как раз позволяет снизить средний чек на обслуживание автомобиля и сделать его ремонт более доступным.



Бренд дизайнерской мебели

Один из собеседников «Фонтанки» — глава студии, которая производит серийную мебель для офисов: бренд работал с Mail.ru и Deutsche Telekom.

Из-за санкций у бизнеса были проблемы с поставкой комплектующих — в первую очередь, австрийской фурнитуры, которую нельзя заменить менее качественными аналогами из Китая и Турции. В серийном производстве пришлось вернуться к технологиям прошлого: отказаться от иностранных деталей и производить табуретки и столы без направляющих. В остальном, уход поставщиков получилось пережить спокойно, потому что в основе производства — локальные материалы из местной древесины.



Сейчас в студии растут обороты — в деньгах она выросла в три раза, а выручка поднялась с 2,2 до 5,3 миллионов рублей: «Все окончательно поняли, что IKEA ушла, что многие европейские бренды ушли надолго, и рынок начинает к этому адаптироваться. В начале был шок и чувство неопределенности, надежда, что это ненадолго и скоро закончится. А сейчас нам приходит больше запросов, потому что стало ясно, что ситуация не изменится и ее не переждать».

Из-за ухода международных компаний производство стало меньше работать с офисами, отелями, ресторанами и больше — с ретейлом. Например, ушли крупные марки одежды, но их места заняли местные производители, которым тоже нужна мебель.

Бренд начал работу в пандемию коронавируса — и благодаря этому был подготовлен к кризису 2022-го года: «Весь 21-й год я посвятил найму и развитию процессов. Было очень тяжело, скажу честно — у нас был отрицательный с точки зрения экономики год, но мы его закончили. Благодаря всем этим усилиям в 22-м маховик начал раскручиваться». В пандемию дизайнер начал брать частные проекты и перестал работать исключительно с офисами. В то время заказы от них были «на паузе», поэтому надо было искать новых клиентов. Тогда же предприниматель начал развивать рекламные каналы — у студии, например, впервые появились соцсети.



В будущем бизнес будет оптимизировать производство, чтобы получать больше выручки: отказываться от неприбыльных товаров и избавляться от ненужных станков и площадей.

Бренд натуральной косметики

Levrana — производитель натуральной косметики: мыло, кремы, тоники, гели и сыворотки без нефтепродуктов, парабенов и тестов на животных. Производство работает в Петербурге, а ферма для выращивания ингредиентов — за Полярным кругом.

После февраля у компании появились проблемы с сырьем и упаковкой. Например, в мобилизацию забрали почти всех сотрудников у поставщика, который изготавливает пластиковые тубы. Производство встало — причем осенью, в самый «жаркий» период, когда продажи косметики только растут. Сроки поставок увеличились с месяца до трех — из-за этого бизнес выполняет только 60 % заказов.



Бренд планирует привозить сырье через посредников в Турции и покупает новое оборудование, чтобы расширять мощности, — например, варочные реакторы, в которых заготавливается крем. Кроме того, некоторые эмульгаторы и поверхностно-активные вещества предприятие будет производить или производит самостоятельно уже сейчас. Также и с ингредиентами — часть из них компания сама выращивает на ферме в Заполярье, чтобы потом использовать в косметике.



Несмотря на проблемы, выручка Levrana увеличилась на 30 % в сравнении с прошлым годом. Сейчас в компании работает 300 сотрудников, а оборот за 2022-й перевалил за миллиард рублей. Рост связан с «заходом» бренда в основные федеральные сети: «Улыбку Радуги» и «Магнит Косметик». Чтобы работать с этими магазинами, бизнес разработал новые гели, бальзамы, пасты и маски, которые можно купить только в оффлайне. По мнению основателя компании, партнерство с сетями приведет к росту товарооборота и популяризации натуральной косметики в стране.

Концепт-стор российской дизайнерской одежды

Subbota подбирает и продает одежду российских дизайнеров. В разгар пандемии магазин расширился и переехал из маленького шоурума в большое помещение, которое находится в пяти минутах ходьбы от Аничкова моста.

Из-за блокировки Instagram* бренду пришлось искать новые каналы продаж, так как раньше соцсеть была его главной рекламной площадкой. Магазин начал привлекать клиентов через контекстную рекламу — и с ее помощью повысил количество посещений и корзин на сайте. В сравнении с прошлым годом, магазин увеличил количество посетителей на 87 %, а среднее количество товаров в корзине — в четыре раза. На руку сыграл уход иностранных компаний, потому что люди стали искать местные марки в поисковиках. Самый частый запрос, по которому находят сайт концепт-стора: «мультибрендовый магазин российских дизайнеров».



«Субботе» помогла поддержка и сарафанное радио: дизайнеры и стилисты рассказывали о ней в своих блогах, а клиенты начали чаще отмечать и рекомендовать в соцсетях. «Мы глобально для этого ничего не делали — просто знаем свою нишу и своего клиента, хорошо понимаем российские бренды и умеем с ними работать. Нас стали включать в подборки, стилисты начали отмечать в сторис — в общем, это очень классно сработало», — рассказывает сооснователь бренда Юлия Большакова.



Сейчас магазин развивает онлайн-продажи, чтобы не ограничиваться Петербургом. Он переезжает со старого сайта на специальную платформу для торговли в интернете — так, без работы IT-отдела, получится обновлять ассортимент, ввести балльную систему скидок и личные кабинеты с историей покупок. Как говорит Юлия, сейчас — подходящий момент для расширения бизнеса: «Для развития рынка должна быть конкуренция. Но, конечно, это приоткрытая форточка возможностей для русских брендов. С 2014 года наши марки стали набирать обороты, быстро учиться работать и делать качественный продукт. Есть вполне реальные шансы стать еще сильнее. Людям нужна одежда, а сейчас предложения стало меньше, чем год назад».

