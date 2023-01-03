Режиссёр Дмитрий Крымов пострадал при пожаре в Нью-Йорке

Дмитрий Крымов — режиссёр, художник, сценограф.
Родился 10 октября 1954 года.
Оформлял спектакли в таких московских театрах, как ЦДТ, Театр им. К.С.Станиславского, Театр им. Н.В.Гоголя, Театр им. М.Н.Ермоловой, Театр им. Моссовета, Театр им. В.Маяковского и других. Работал в театрах Петербурга, Риги, Таллинна, Нижнего Новгорода, Вятки, Волгограда и других городов СССР, а также за рубежом (Болгария, Япония).
Как художник оформил около 100 спектаклей. Работал с режиссёрами В.Портновым, А. Товстоноговым, В. Саркисовым, М. Киселовым, Е. Арье, А. Шапиро, М. Розовским, С.Арцибашевым и другими.
В начале 90-х Дмитрий Крымов ушел из театра и занялся станковым искусством: живописью, графикой, инсталляцией. Участвовал во многих групповых и персональных выставках как в России, так и за рубежом. Спектакли Дмитрия Крымова участвуют в престижных международных фестивалях Австрии, Великобритании, Германии, Грузии, Польши.
Лаборатория Дмитрия Крымова активно гастролирует по миру, спектакли с успехом были приняты зрителями в Бразилии, США, Австралии, Новой Зеландии, Финляндии, Эстонии и других странах.
Член Союза художников России и Союза театральных деятелей Российской Федерации. Пятикратный лауреат театральной премии «Золотая маска».
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