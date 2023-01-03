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    Режиссёр Дмитрий Крымов пострадал при пожаре в Нью-Йорке

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    3 комментария

    Известный российский режиссёр Дмитрий Крымов вместе с женой Инной пострадали при пожаре в своей квартире в Нью-Йорке. Об этом 3 января со ссылкой на источник, близкий к окружению Крымова, сообщает ТАСС.

    По данным собеседника агентства, ЧП в квартире режиссёра произошло в начале прошлой недели. Причиной пожара стала неисправность проводки.

    В результате возгорания Дмитрий Крымов, его жена Инна и их сын Михаил отравились угарным газом. Всех троих госпитализировали, сейчас их состояние улучшается.

    С конца ноября прошлого года Крымов работал в La MaMa Experimental Theatre в Нью-Йорке. В США он приехал год назад для постановки спектакля и с тех пор остаётся там.

    Дмитрий Крымов — режиссёр, художник, сценограф.

    Родился 10 октября 1954 года.

    Оформлял спектакли в таких московских театрах, как ЦДТ, Театр им. К.С.Станиславского, Театр им. Н.В.Гоголя, Театр им. М.Н.Ермоловой, Театр им. Моссовета, Театр им. В.Маяковского и других. Работал в театрах Петербурга, Риги, Таллинна, Нижнего Новгорода, Вятки, Волгограда и других городов СССР, а также за рубежом (Болгария, Япония).

    Как художник оформил около 100 спектаклей. Работал с режиссёрами В.Портновым, А. Товстоноговым, В. Саркисовым, М. Киселовым, Е. Арье, А. Шапиро, М. Розовским, С.Арцибашевым и другими.

    В начале 90-х Дмитрий Крымов ушел из театра и занялся станковым искусством: живописью, графикой, инсталляцией. Участвовал во многих групповых и персональных выставках как в России, так и за рубежом. Спектакли Дмитрия Крымова участвуют в престижных международных фестивалях Австрии, Великобритании, Германии, Грузии, Польши.

    Лаборатория Дмитрия Крымова активно гастролирует по миру, спектакли с успехом были приняты зрителями в Бразилии, США, Австралии, Новой Зеландии, Финляндии, Эстонии и других странах.

    Член Союза художников России и Союза театральных деятелей Российской Федерации. Пятикратный лауреат театральной премии «Золотая маска».

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    Комментарии 3

    AKM03 Янв 2023 в 13:30
    Крымов наш!
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