Режиссёр Дмитрий Крымов пострадал при пожаре в Нью-Йорке

Известный российский режиссёр Дмитрий Крымов вместе с женой Инной пострадали при пожаре в своей квартире в Нью-Йорке. Об этом 3 января со ссылкой на источник, близкий к окружению Крымова, сообщает ТАСС.



По данным собеседника агентства, ЧП в квартире режиссёра произошло в начале прошлой недели. Причиной пожара стала неисправность проводки.



В результате возгорания Дмитрий Крымов, его жена Инна и их сын Михаил отравились угарным газом. Всех троих госпитализировали, сейчас их состояние улучшается.



С конца ноября прошлого года Крымов работал в La MaMa Experimental Theatre в Нью-Йорке. В США он приехал год назад для постановки спектакля и с тех пор остаётся там.

