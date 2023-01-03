Плывите по течению. Когда на самом деле наступит год Водяного кролика и чего от него ждать

Россияне уже встретили новый 2023 год, но символ старого года провожать еще рано. Рассказываем, когда в права вступит Черный Водяной кролик и каким будет год под его покровительством.

Когда наступает китайский Новый год

Традиционный Новый год — один из главных и продолжительных праздников в Китае. Так что, если ваши посылки задержатся в пути, поймите и простите жителей Поднебесной. Каждому наступающему году в восточном календаре соответствует свое животное. Всего их 12, по количеству лет, за которые оборот вокруг Солнца делает Юпитер. Каждые 12 лет символ года повторяется, но меняется стихия (вода, земля, металл, огонь и дерево), которая ему соответствует. Полный цикл китайского календаря составляет 60 лет. Поэтому последний раз год Черного Водяного кролика наступал в 1963 году.



Если россияне при праздновании Нового года ориентируются на солнечный календарь, в основе которого полный оборот Земли вокруг Солнца и смена времен года, жители Китая и некоторых других стран опираются также и на лунный календарь. Согласно последнему, начало нового года совпадает со вторым новолунием от дня зимнего солнцестояния, которое приходится на 21 декабря, поэтому праздник выпадает каждый раз на разные дни.

В этом году китайский Новый год будут отмечать 22 января. Официальные выходные продлятся с 21 до 27 января, но традиционно новогодние гуляния заканчиваются праздником фонарей, который в этом году выпадает на 5 февраля.





Символ года

2023 год пройдет под знаком Черного Водяного кролика. Окрас животное получило от водной стихии, которой соответствуют черный и синий цвета, а также другие оттенки, ассоциирующиеся с водой.

Кролику присущи общительность, эмоциональность, тяга к знаниям. Считается, что это семейное животное, для него важны отношения с близкими, вторая половинка и потомство.

Доминирующая водная стихия олицетворяет гибкость, текучесть, размеренность и предсказуемость. Также энергии воды часто перекликаются с торговлей и сотрудничеством.



Каким будет год кролика

Астрологи называют 2023 год годом трансформации. Стабильности от него ждать точно не стоит. Кролик — принесет перемены, которые неизбежны. Они повлекут за собой изменения принятых взглядов и обычаев. С этими переменами ничего нельзя сделать, только принять. Выиграет тот, у кого получится подстроиться под них, сориентироваться в быстро меняющемся мире.



Это год общения и взаимодействия с другими людьми, в том числе с теми, которые в итоге окажутся полезны. Кролик даст возможности для налаживания деловых контактов и романтических отношений, поиска единомышленников и покровителей, самообразования и саморазвития.



Кролик вдохновляет на романтические поступки, но побочным эффектом страсти могут стать эмоциональные качели. Водяной кролик любит и умеет развлекаться. Поэтому астрологи прогнозируют, что год может быть богат на сексуальные скандалы.

С кем кролик «дружит»

Как пишет в своей книге «Полный гороскоп 2023» эксперт по китайской метафизике Маргарита Богатова, людям, родившимся под знаками Собаки, Кролика, Крысы и Лошади 2023 год принесет удачу. У них появятся дополнительные финансовые возможности, а у одиноких представителей знаков есть шанс встретить пару и построить крепкие отношения. Но глупо надеяться только на кролика. Придется предпринимать какие-то действия, направленные на достижение желаемого результата, а символ года лишь поддержит.



Людям, родившимся под знаками Обезьяны, Змеи, Дракона и Быка Черный кролик принесет примерно равное количество положительных и отрицательных «звезд». А вот тем, кто рожден под знаками Свиньи, Козы, Тигра и в особенности Петуха, стоит быть внимательнее. Для них год приготовил уроки, выучив которые они получат жизненный опыт, без которого невозможно двигаться дальше.

Но зацикливаться на этом не стоит. В китайском гороскопе все устроено несколько сложнее. Одно из 12-ти животных соответствует не только году рождения, но еще месяцу и часу. То есть у каждого человека есть набор из трех знаков. В зависимости от этого все складывается по-разному. Поэтому стопроцентных везунчиков и неудачников тут быть не может.

