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    Новый год с отцом закончился для будущей медсестры в Петербурге реанимацией

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    Два дня мучилась дома, а потом всё-таки вызвала скорую девушка, которую папа обидел недоверием в новогоднюю ночь в Петербурге.

    В полицию сообщение о госпитализации 16-летней из квартиры в Кировском районе поступило накануне около шести вечера, стало известно «Фонтанке» 3 января. У пострадавшей, учащейся медколледжа, родители в разводе. Новый год она проводила с папой, который, по предварительной информации, не пустил её гулять в новогоднюю ночь. Свое несогласие девушка решила выразить в лишении себя жизни, но слава богу, до конца не довела умысел.

    В тяжелом состоянии её увезли на промывание желудка около половины пятого дня 2 января.

    Сейчас она находится в реанимации.

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