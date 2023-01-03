Новый год с отцом закончился для будущей медсестры в Петербурге реанимацией

Два дня мучилась дома, а потом всё-таки вызвала скорую девушка, которую папа обидел недоверием в новогоднюю ночь в Петербурге.
В полицию сообщение о госпитализации 16-летней из квартиры в Кировском районе поступило накануне около шести вечера, стало известно «Фонтанке» 3 января. У пострадавшей, учащейся медколледжа, родители в разводе. Новый год она проводила с папой, который, по предварительной информации, не пустил её гулять в новогоднюю ночь. Свое несогласие девушка решила выразить в лишении себя жизни, но слава богу, до конца не довела умысел.
В тяжелом состоянии её увезли на промывание желудка около половины пятого дня 2 января.
Сейчас она находится в реанимации.