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    Видеоновости «Фонтанки»

    Герои «Фонтанки». Дом без боли и страха

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    «Фонтанка» рассказывает о петербуржцах и гостях города, которые вписали свое имя в историю Северной столицы

    Почему это очень важная история? Дело в том, что детские хосписы, в которых жизнь маленьких пациентов стараются сделать (насколько это возможно) насыщенной и счастливой, в стране уже есть. Но как только пациенту исполняется 18 лет, он должен по закону переехать в учреждение для взрослых. А там — все другое: и условия, и отношение, и атмосфера. Поэтому новый хоспис должен стать транзитным учреждением для пациентов, которые перешагнули порог совершеннолетия, но еще не готовы к взаимодействию с системой для взрослых.

    Жить без боли и страха столько, сколько отпущено, — ради этого трудится уникальный коллектив первого в России хосписа для молодых взрослых.

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    © Фонтанка.Ру

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