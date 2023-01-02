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    Миллер рассказал о сокращении добычи газа. Но заверил, что дома у потребителей будет тепло

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    В 2022 году «Газпром» добыл 412,6 млрд куб. м газа, а экспорт газа в страны дальнего зарубежья по итогам года составил 100,9 млрд куб. м. Об этом 2 января рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

    Как отмечает ТАСС, по сравнению с 2021 годом падение добычи составило около 20 %, а экспорт сократился на 45,5 %.

    При этом Миллер подчеркнул, что к зиме «Газпром» заполнил российские хранилища до очередного рекордного уровня — 72,662 млрд куб. м. «Чтобы наши потребители были уверены, у них дома будет тепло. В этом нет никаких сомнений», — добавил он.

    По словам главы компании, «Газпром» уже второй год перевыполнил план по газификации российских регионов. В 2022 году были построены газопроводы более чем к 450 населенным пунктам, в основном это деревни и села. Возможность подключиться к газу получили более полумиллиона российских семей.

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