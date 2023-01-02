Миллер рассказал о сокращении добычи газа. Но заверил, что дома у потребителей будет тепло

В 2022 году «Газпром» добыл 412,6 млрд куб. м газа, а экспорт газа в страны дальнего зарубежья по итогам года составил 100,9 млрд куб. м. Об этом 2 января рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.



Как отмечает ТАСС, по сравнению с 2021 годом падение добычи составило около 20 %, а экспорт сократился на 45,5 %.



При этом Миллер подчеркнул, что к зиме «Газпром» заполнил российские хранилища до очередного рекордного уровня — 72,662 млрд куб. м. «Чтобы наши потребители были уверены, у них дома будет тепло. В этом нет никаких сомнений», — добавил он.

