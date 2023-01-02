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    Бойца ММА обвинили в жестоком убийстве сотрудника Московской дорожной инспекции

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    Боец смешанных единоборств Ламберд Ахъядов стал обвиняемым в жестоком убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в центре Москвы. Как сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры, 28-летнего спортсмена уже заключили под стражу по решению суда до конца февраля.

    Московские суды общей юрисдикции / Telegram

    Ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство из хулиганских побуждений»).

    Убийство произошло вечером 31 декабря в районе парка «Зарядье». Инспектор МАДИ находился при исполнении обязанностей. Боец, по версии следствия, нанес потерпевшему не менее 16 ранений в область жизненно важных органов.

    Ахъядов начинал карьеру в смешанных единоборствах в 2013 году. На его счету девять побед в 14 поединках.

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