В Петербурге пару дней до 102-летия не дожил ветеран-судьба. Трудовой стаж — 77 лет, он еще спасал Балтийский флот

Сегодня под утро, 2 января, в своей квартире в Царском Селе ушел из жизни Василий Джуржа. По данным «Фонтанки», последние годы он жил рядом с Военно-морским инженерным училищем имени Ленина, где еще несколько лет назад заведовал музеем, а до этого преподавал курсантам. В его 100-летие рядом с его домом играл военно-морской оркестр.

Он родился в 1921 году — при жизни Ленина — под Киевом. В отставку же Василий Джуржа ушел капитаном первого ранга в 1974 году. То есть, в те годы, когда все действующие адмиралы еще и не мечтали о море. Подробно о его судьбе можно многое найти в интернете, но главное событие в его жизни — это все-таки кровавый переход Балтийского флота из-под Таллина в Кронштадт в августе 1941 года. Тогда погибли тысячи наших моряков, судно, на котором шел Василий Джуржа, тоже было потоплено, экипаж практически весь исчез, а его чудом подобрали на другой борт. Об этом спасении флота написано много. В том числе и спорного.