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    В Петербурге пару дней до 102-летия не дожил ветеран-судьба. Трудовой стаж — 77 лет, он еще спасал Балтийский флот

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    В ВМФ России 14 января собирались поздравлять капитана первого ранга в отставке, петербуржца Василия Джуржу с небывалой датой. Он служил и работал в военно-морском флоте до 95 лет. «Фонтанка» знает, где ему будут салютовать.

    Капитан первого ранга в отставке Василий Джуржа
    Капитан первого ранга в отставке Василий Джуржа
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    Сегодня под утро, 2 января, в своей квартире в Царском Селе ушел из жизни Василий Джуржа. По данным «Фонтанки», последние годы он жил рядом с Военно-морским инженерным училищем имени Ленина, где еще несколько лет назад заведовал музеем, а до этого преподавал курсантам. В его 100-летие рядом с его домом играл военно-морской оркестр.

    Он родился в 1921 году — при жизни Ленина — под Киевом. В отставку же Василий Джуржа ушел капитаном первого ранга в 1974 году. То есть, в те годы, когда все действующие адмиралы еще и не мечтали о море. Подробно о его судьбе можно многое найти в интернете, но главное событие в его жизни — это все-таки кровавый переход Балтийского флота из-под Таллина в Кронштадт в августе 1941 года. Тогда погибли тысячи наших моряков, судно, на котором шел Василий Джуржа, тоже было потоплено, экипаж практически весь исчез, а его чудом подобрали на другой борт. Об этом спасении флота написано много. В том числе и спорного.

    Василий Джуржа продолжал преподавать, работать, писать книги до 2016 года. Его трудовой стаж — 77 лет.

    Похороны состоятся 6 или 8 января на Пушкинском Казанском кладбище. Разумеется, с воинским салютом.

    Капитан первого ранга в отставке Василий Джуржа
    Капитан первого ранга в отставке Василий Джуржа

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