На КАД перед выездом из Янино насмерть сбили человека

Смертельная авария произошла на КАД во Всеволожском районе Ленобласти 2 января. По словам очевидцев, погиб водитель самосвала.
Об аварии на КАД перед выездом из Янино в соцсетях рассказали очевидцы. Они сообщили о лежащем на дороге человеке. Недалеко от неподвижного тела стоял самосвал. По словам горожан, погибший мог быть водителем большегруза.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили факт смерти. Около двух часов дня 60-летний водитель «Мицубиси Аутлендер», двигаясь в левом ряду от Мурманского шоссе, совершил наезд на 60-ти летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.