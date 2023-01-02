    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, зап

    763мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    На КАД перед выездом из Янино насмерть сбили человека

    3001
    2 комментария

    Смертельная авария произошла на КАД во Всеволожском районе Ленобласти 2 января. По словам очевидцев, погиб водитель самосвала.

    Об аварии на КАД перед выездом из Янино в соцсетях рассказали очевидцы. Они сообщили о лежащем на дороге человеке. Недалеко от неподвижного тела стоял самосвал. По словам горожан, погибший мог быть водителем большегруза.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили факт смерти. Около двух часов дня 60-летний водитель «Мицубиси Аутлендер», двигаясь в левом ряду от Мурманского шоссе, совершил наезд на 60-ти летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close