Пожертвования наоборот. В Омске нашли того, кто выходил из храмов грешником

Полиция в Омске задержала подозреваемого в краже денег из храмов. Об этом 2 января рассказали в региональном УМВД.
По данным правоохранителей, 24-летний ранее судимый уроженец поселка Северный может быть причастен к ограблению церкви в поселке Боевом, которое произошло в конце прошлого года. Тогда из торговой лавки и ящика для пожертвований пропали 10 тысяч рублей. Злоумышленник попал в помещение, выломав панель над оконным проемом.
Кроме того, установлена причастность мужчины еще к двум кражам из церквей в Омске. Сейчас фигурант помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.