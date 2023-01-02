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    Пожертвования наоборот. В Омске нашли того, кто выходил из храмов грешником

    2007
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    Полиция в Омске задержала подозреваемого в краже денег из храмов. Об этом 2 января рассказали в региональном УМВД.

    Фото: Управление МВД по Омской области
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    По данным правоохранителей, 24-летний ранее судимый уроженец поселка Северный может быть причастен к ограблению церкви в поселке Боевом, которое произошло в конце прошлого года. Тогда из торговой лавки и ящика для пожертвований пропали 10 тысяч рублей. Злоумышленник попал в помещение, выломав панель над оконным проемом.

    Кроме того, установлена причастность мужчины еще к двум кражам из церквей в Омске. Сейчас фигурант помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    Фото: Управление МВД по Омской области

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