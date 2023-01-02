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    Деян Ловрен покидает «Зенит»

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    Защитник футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен продолжит карьеру во Франции. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, игрок перейдет в «Лион».

    Детали сделки не разглашаются.

    В составе «Зенита» Ловрен провел 63 матча, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Вместе с петербуржцами защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.

    Напомним, что в составе сборной Хорватии Ловрен стал бронзовым призером чемпионата мира-2022. А на ЧМ-2018 в России он со своей командой дошел до финала, где завоевал серебряную медаль.

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