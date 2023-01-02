В Австралии погибли люди после столкновения двух прогулочных вертолетов

Два прогулочных вертолета столкнулись в воздухе в австралийском городе Голд-Кост ночью 2 января. Как сообщает CNN со ссылкой на заявление полиции штата Квинсленд, в результате погибли четыре человека, еще 13 пассажиров получили разные травмы.
«Два вертолета при столкновении совершили аварийную посадку на песчаной отмели недалеко от курорта Sea World Resort. Из-за этого экстренным службам было трудно добраться до песчаной отмели, которая находится в отдалении от берега», — сообщил журналистам инспектор полиции Квинсленда Гэри Уоррелл.
Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, а также специалисты бюро воздушной безопасности. Причины авиакатастрофы выясняются.