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    В Австралии погибли люди после столкновения двух прогулочных вертолетов

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    Два прогулочных вертолета столкнулись в воздухе в австралийском городе Голд-Кост ночью 2 января. Как сообщает CNN со ссылкой на заявление полиции штата Квинсленд, в результате погибли четыре человека, еще 13 пассажиров получили разные травмы.

    «Два вертолета при столкновении совершили аварийную посадку на песчаной отмели недалеко от курорта Sea World Resort. Из-за этого экстренным службам было трудно добраться до песчаной отмели, которая находится в отдалении от берега», — сообщил журналистам инспектор полиции Квинсленда Гэри Уоррелл.

    Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, а также специалисты бюро воздушной безопасности. Причины авиакатастрофы выясняются.

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