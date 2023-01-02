Петербургские школьники в первый день нового года попробовали взрослую жизнь. Откачивали их в больницах

Двое школьников оказались в петербургских больницах после неудачных экспериментов с алкоголем. Оба экспериментатора ранее в поле зрения социальных служб не попадали.



Как стало известно «Фонтанке» 2 января, накануне около 6 утра с набережной канала Грибоедова забрали девятиклассника с отравлением. 15-летнего подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии. Его приятели объяснили, что причиной недомогания стало большое количество алкоголя. Сам пострадавший уже передвигаться не мог.



Ещё один подросток был госпитализирован из квартиры на улице Большой Зелениной около 5 утра. Находясь у себя дома, 13-летний школьник выпил пол-литра коньяка.

