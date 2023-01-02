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    В МЧС назвали предмет, спровоцировавший сотни пожаров. Он может быть у вас под рукой

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    За 11 месяцев 2022 года смартфоны стали причиной 509 пожаров, передает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева. Большинство ЧП произошли из-за неисправной зарядки.

    По словам Еникеева, даже современные модели с литий-ионными батареями лучше не оставлять на зарядке на всю ночь.

    «Если телефон зарядился до 100 % и продолжает быть подключенным к сети, все равно остается нагрузка на элементы питания. А это опасно и может привести к пожару», — заявил он.

    Кроме того, не рекомендуется оставлять смартфоны под подушкой. Это может привести к перегреву и последующему взрыву. Потушить взорвавшийся гаджет можно только полностью погрузив его под воду, добавил Еникеев.

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