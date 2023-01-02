В Петергофе отец отправил машину с женой и ребёнком в столб, а сам отделался испугом

Двухлетняя девочка пострадала в аварии в Петергофе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 января.



Накануне около 19:00 у дома 119 по Санкт-Петербургскому шоссе 27-летний водитель за рулём «Форд Фокус» при обгоне не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения.