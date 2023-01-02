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    Боевые действия на Украине

    Работа ПВО. Власти объяснили, что за громкие звуки напугали воронежцев ночью

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    Громкий звук, который в ночь на 2 января слышали жители Воронежа, был связан с работой сил противовоздушной обороны. Об этом 2 января сообщили власти региона.

    На подлете к городу силами ПВО был обнаружен и сбит беспилотник, запущенный с территории Украины. Жертв и разрушений на земле нет, добавили в администрации.

    Но не везде обошлось без происшествий. Утром украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, в результате удара был поврежден объект энергоснабжения. Один из поселков остался без электричества. Соцобъекты подключили к резервной линии.

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