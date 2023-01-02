«Осколки разбросало по всей дороге». В аварии с каршерингом на Октябрьской набережной пострадало 6 человек

Серьёзная авария произошла в Невском районе Петербурга вечером первого января. После ДТП врачи спасают 81-летнюю пенсионерку.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 января, накануне около 9 вечера у первого корпуса 70 дома на Октябрьской набережной каршеринговый «Фольксваген» вылетел на встречку и врезался в «Шкоду». Очевидцы в соцсетях рассказали о сильном ударе. «Осколки разбросало по всей дороге», — отметил горожанин. «Фольксвагеном» управлял мужчина с признаками опьянения.
В аварии пострадали 6 человек: двое отказались от госпитализации. 81-летнюю пенсионерку увезли в больницу в тяжелом состоянии; 23-летний мужчина, женщины 51 и 54 лет госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.