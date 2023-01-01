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    Умер первый и единственный глава КГБ РСФСР

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    Ушел из жизни генерал-майор Виктор Иваненко. Ему было 75 лет. Об этом 1 января сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

    Иваненко был первым и единственным председателем КГБ РСФСР, созданного в мае 1991 года. По словам Хинштейна, он принимал участие в борьбе с ГКЧП в августе 91-го и лично задерживал председателя КГБ СССР Владимира Крючкова.

    В ноябре того же года Ельцин преобразовал КГБ РСФСР в Агентство федеральной безопасности РСФСР. Иваненко стал его гендиректором – министром РСФСР. В январе 1992 года был отправлен в отставку. А АФБ позже преобразовали в Министерство безопасности РФ (будущая ФСБ).

    Как пишут СМИ, после ухода из спецслужб Иваненко работал в службах безопасности «Газпрома» и ЮКОСа. В 1999 году участвовал в выборах в Госдуму. В 2000-2004 годах был вице-президентом Фонда развития парламентаризма в России. С февраля 2004 года Иваненко был председателем совета директоров Арктической торгово-транспортной компании.

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