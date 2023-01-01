Матвиенко пообещала новому президенту Бразилии экскурсию по Петербургу

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил надежду на приезд в Петербург. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вызвалась быть личным гидом.



Матвиенко представляет российскую делегацию на церемонии инаугурации нового бразильского лидера. А до этого мероприятия она провела с ним личную встречу.



«Позвольте мне быть личным гидом по Петербургу, потому что лучше, чем я, Вам никто Петербург не покажет. Мы Вас ждем в России. Очень надеемся на Ваш визит», — сказала спикер Совфеда (цитата по РИА Новости).



В ходе личной встречи она также передала да Силве некое послание от президента РФ Владимира Путина и сказала, что его ждут в России, когда позволит график. Кроме того, по итогам беседы она отметила, что президент Бразилии «подтвердил готовность перезапустить российско-бразильские отношения с точки зрения наращивания объема торгово-экономического сотрудничества, в научной сфере, в технической сфере, в сфере природоохранной и в самых разных иных».

