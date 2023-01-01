    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, зап

    750мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.34eur75.66

    Матвиенко пообещала новому президенту Бразилии экскурсию по Петербургу

    619
    3 комментария

    Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил надежду на приезд в Петербург. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вызвалась быть личным гидом.

    Матвиенко представляет российскую делегацию на церемонии инаугурации нового бразильского лидера. А до этого мероприятия она провела с ним личную встречу.

    «Позвольте мне быть личным гидом по Петербургу, потому что лучше, чем я, Вам никто Петербург не покажет. Мы Вас ждем в России. Очень надеемся на Ваш визит», — сказала спикер Совфеда (цитата по РИА Новости).

    В ходе личной встречи она также передала да Силве некое послание от президента РФ Владимира Путина и сказала, что его ждут в России, когда позволит график. Кроме того, по итогам беседы она отметила, что президент Бразилии «подтвердил готовность перезапустить российско-бразильские отношения с точки зрения наращивания объема торгово-экономического сотрудничества, в научной сфере, в технической сфере, в сфере природоохранной и в самых разных иных».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close