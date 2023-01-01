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    Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке данных клиентов «Спортмастера»

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    Роскомнадзор проводит проверку после сообщений о возможной утечке персональных данных клиентов «Спортмастера». Об этом 1 января пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Согласно законодательству, оператор в течение суток с момента утечки должен уведомить о ней Роскомнадзор, однако по состоянию на 15:00 1 января такого сообщения в ведомство не поступало.

    «При необходимости Роскомнадзор проведет контрольно-надзорные мероприятия в отношении компании в соответствии с действующими ограничениями на внеплановые проверки», — отметили там.

    Информация об утечке данных появилась накануне в Telegram-каналах. Предположительно, в Сеть были слиты телефонные номера, адреса и почта покупателей магазина спортивных товаров и одежды «Спортмастер». Всего — более 1,65 млн записей.

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