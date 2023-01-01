Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке данных клиентов «Спортмастера»

Роскомнадзор проводит проверку после сообщений о возможной утечке персональных данных клиентов «Спортмастера». Об этом 1 января пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.



Согласно законодательству, оператор в течение суток с момента утечки должен уведомить о ней Роскомнадзор, однако по состоянию на 15:00 1 января такого сообщения в ведомство не поступало.



«При необходимости Роскомнадзор проведет контрольно-надзорные мероприятия в отношении компании в соответствии с действующими ограничениями на внеплановые проверки», — отметили там.

