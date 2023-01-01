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    Через минуту после наступления 2023 года в Петербурге родила Венера

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    В первые часы нового года в Петербурге родились трое мальчиков. Об этом рассказали в комитете здравоохранения 1 января.

    Первый малыш появился на свет ровно через одну минуту после наступления нового года в 16-м роддоме. Для его мамы, 25 летней уроженки Тувы Венеры, это были уже вторые роды – дома ее ждет шестилетний сын.

    Роды были легкие и быстрые. Малыш весит 3900 граммов, его рост составил 56 см. Мама и ребёнок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке в ближайшие дни. Имя для сына Венера ещё выбирает.

    Ещё двое мальчиков появились на свет в 10 роддоме и в Городском перинатальном центре №1.

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