Через минуту после наступления 2023 года в Петербурге родила Венера

В первые часы нового года в Петербурге родились трое мальчиков. Об этом рассказали в комитете здравоохранения 1 января.



Первый малыш появился на свет ровно через одну минуту после наступления нового года в 16-м роддоме. Для его мамы, 25 летней уроженки Тувы Венеры, это были уже вторые роды – дома ее ждет шестилетний сын.



Роды были легкие и быстрые. Малыш весит 3900 граммов, его рост составил 56 см. Мама и ребёнок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке в ближайшие дни. Имя для сына Венера ещё выбирает.



Ещё двое мальчиков появились на свет в 10 роддоме и в Городском перинатальном центре №1.